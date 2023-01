No intervalo de dois dias, duas crianças morrem por Covid-19 em MS

A Covid-19 matou, no intervalo de apenas dois dias, duas crianças, de 2 anos, em Mato Grosso do Sul, é o que aponta o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado na manhã de hoje (3).

No último dia 26 de dezembro, um menino de apenas 2 anos, morreu por causa da Covid-19 em Três Lagoas, a 326 km da Capital. No dia seguinte, em 27 de dezembro, outro menino faleceu pela doença no Estado. A criança morava em Dourados, e não possuía comorbidades, de acordo com a secretária de saúde do município.

De acordo com o levantamento da SES, em uma semana, MS registrou 997 novos casos de covid e 16 mortes. Desde o início da pandemia, 596.398 pessoas foram infectadas e 10.924 perderam a vida no Estado.

Campo Grande tem o maior número de contaminados, são 210.118 casos. Em seguida está a cidade de Corumbá, com 22.498; Coxim com 7.929 e Douradina registrando 7.929 casos.

Apontando casos ativos, 3.491 pessoas estão em isolamento domiciliar atualmente, 76 estão hospitalizadas, sendo 47 pacientes em leitos clínicos e outras 29 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

