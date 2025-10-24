Menu
Saúde

No 'Outubro Rosa', Hospital Universitário oferece mamografias gratuitas

Evento também terá roda de conversa, palestra, atividades de cuidados corporais e distribuição de brindes

24 outubro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Exames acontecerão no dia 30Exames acontecerão no dia 30   (Divulgação/Sesau)

Em comemoração ao Outubro Rosa, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, estará realizando um evento que contará com mamografias gratuitas, ação é aberta a pacientes, acompanhantes, trabalhadores do Hospital e comunidade acadêmica.

No dia 28, próxima terça-feira, haverá sorteios de brindes, entrega de fitas cor-de-rosa e distribuição de panfletos informativos. Enquanto na quinta-feira, próxima quinta-feira, serão realizados 48 exames gratuitos de mamografia, a partir das 8h30, atividades de cuidados corporais e coffee breaks.

Ainda na terça-feira, será realizada uma roda de conversa com o tema “Prevenir é um ato de amor”, com o médico mastologista Victor Rocha e depoimentos de mulheres que venceram o câncer de mama.

Os exames de mamografia acontecerão no ônibus da Unidade Móvel de mamografia da Cassems, que estará estacionado na entrada do Humap. Foram reservadas 48 vagas para as mulheres que preencham os critérios do exame. A mamografia deve ser realizada anualmente por mulheres de 40 a 49 anos, e a cada 2 anos por mulheres entre 50 e 69 anos.

Caso tenha interesse, preencha o formulário abaixo. Após a análise dos critérios de realização do exame e do número de vagas, será enviada mensagem de confirmação no número de celular cadastrado.

Inscrições no link: https://forms.office.com/r/3FH7Us152f

