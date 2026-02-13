Menu
Menu Busca sexta, 13 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Saúde

Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor

Elas poderão ser impressas em gráficas pelos profissionais de saúde

13 fevereiro 2026 - 12h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigorNorma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor   (Foto: Reprodução)

A partir desta sexta-feira (13), todos os receituários para prescrição de medicamentos controlados podem ser impressos em gráficas pelos próprios profissionais prescritores e pelas instituições de saúde. A norma foi aprovada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no fim do ano passado.

Até então, alguns desses receituários — como os de cor amarela — eram impressos exclusivamente pela autoridade sanitária local. Com a publicação da resolução, a impressão de todos os modelos pode ser feita pelos próprios prescritores e pelas instituições.

Em nota, a Anvisa informou que a medida integra um conjunto de ações de desburocratização e simplificação do acesso da população brasileira a medicamentos e reforçou que a norma não elimina a exigência de impressão nem a obrigatoriedade de numeração fornecida pela autoridade sanitária local.

“Assim, prescritores e instituições devem continuar solicitando previamente essa numeração junto à autoridade sanitária competente e, a partir de 13 de fevereiro, poderão providenciar a impressão dos receituários em gráfica”, destacou a agência no comunicado.

A Anvisa ressaltou ainda que a resolução não altera outras regras estabelecidas por autoridades sanitárias locais. Em caso de dúvidas sobre exigências complementares relacionadas ao procedimento de impressão, a orientação é consultar a autoridade sanitária da respectiva localidade.

De acordo com a agência, os modelos de receituários anteriormente publicados nos anexos da Portaria nº 344/1998 deixam de ser válidos para novas impressões a partir desta sexta-feira. Os novos modelos a serem utilizados podem ser consultados na página do Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR).

Receituários impressos até 12 de fevereiro de 2026 continuam válidos por tempo indeterminado.

A norma prevê ainda que, até junho, a Anvisa disponibilize uma ferramenta no SNCR que permite a emissão eletrônica de todos os receituários de medicamentos controlados.

“Até a disponibilização dessa funcionalidade, não há mudanças quanto à emissão eletrônica”.

“Para a emissão de notificações de receita em formato eletrônico, será necessário aguardar a implementação da ferramenta”, informou a agência.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
Educação
MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Falhas estruturais no CEM expõem pacientes a riscos e viram alvo do Ministério Público
Aedes aegypti, o mosquito da dengue
Saúde
Com nenhuma morte registrada, MS já soma 79 confirmações de dengue
Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente
Saúde
Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente
Vacina sendo aplicada
Saúde
Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer
Vacina contra a dengue de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan
Saúde
Começa vacinação de 1,2 milhão de profissionais de saúde contra dengue
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE
Medicamento Mounjaro
Saúde
Câmara aprova urgência para votar quebra de patente do Mounjaro
Campanha terá 18 mil vacinas à disposição
Saúde
Indústria de MS recebe campanha de imunização contra a gripe
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Promotoria atua para garantir presença de pais durante internação de crianças na Santa Casa

Mais Lidas

Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital