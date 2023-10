Norte Sul terá vacinação gratuita neste sábado

O Norte Sul Plaza vai estar disponibilizando mais de 20 vacinas para a população da Capital que passar pelo shopping neste sábado (21), com a ação seguindo das 10h até às 18h no Espaço Família do local.

No total, estão disponíveis 22 vacinas diferentes, como, por exemplo, contra a influenza, pólio, pentavalente, HPV, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, e também imunizantes contra a covid.

Para ser atendido, basta apenas levar documento com foto, caderneta de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Shopping Norte Sul Plaza está localizado na Avenida Ernesto Geisel, n° 2.300, no Bairro Jóquei Club, e a ação acontece das 10h às 18h deste sábado.

Deixe seu Comentário

Leia Também