Nova Andradina divulga recuperação de 10 dos 11 infectados pela Covid-19 na cidade

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina divulgou que 10 dos 11 infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) na cidade, já se recuperaram e saíram da quarentena. Segundo a assessoria de imprensa da cidade, apenas uma pessoa se recupera em casa, pois não apresenta sintomas graves.

O município registrou a segundo morte de coronavíirus no estado, a vítima era uma idosa de 66 anos, moradora do município de Batayporã, mas faleceu no Hospital Regional da cidade. Além disso, a primeira paciente morta registrada da doença em MS, chegou a ser atendida na unidade hospitalar, porém, a outra idosa de 64 anos e também moradora de Batayporã, foi transferida para o Hospital da Cassems de Dourados, onde veio a óbito.

A cidade também registrou as primeiras infecções no estado de dois profissionais da Saúde. No entanto, segundo a Prefeitura, em relação aos 26 trabalhadores do HR que trabalham diretamente com pacientes que tiveram a Covid-19, testaram negativo.

Deixe seu Comentário

Leia Também