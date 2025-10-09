Menu
Saúde

Nova morte suspeita de intoxicação por metanol é investigada em MS

O estado tem ainda outros 4 casos leves suspeitos

09 outubro 2025 - 16h11Brenda Assis
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidadeA intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade   (Getty Images)

Mato Grosso do Sul tem nova morte suspeita de intoxicação por metanol. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde, durante a atualização diária realizada no final da tarde de quarta-feira (8).

Além disso, outros quatro casos suspeitos estão sendo investigados no estado. Em todo Brasil foram registradas 259 notificações, sendo 24 casos confirmados e 235 em investigação. Outras 145 suspeitas foram descartadas.

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos estados do país com casos confirmados de intoxicação pela substância. Ao todo, foram registrados 20 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.

Entre os 235 casos em investigação, a maioria está concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Em relação aos óbitos, cinco foram confirmados em São Paulo e 11 seguem em investigação, sendo 1 em Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco, 6 em São Paulo e 1 na Paraíba.

A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada nos dias de funcionamento da Sala de Situação — segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 17h.

