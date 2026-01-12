Nova unidade móvel do Hemosul vai expandir atendimento a 79 municípios de MS

O Governo do Estado entregou nesta segunda-feira (12) a nova Unidade Móvel da Rede Hemosul, que vai ampliar o alcance da doação de sangue nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A estrutura tem como objetivo facilitar o acesso da população às campanhas de doação, especialmente em municípios onde as unidades fixas são limitadas.

O governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a importância da unidade móvel. “Mais do que um ônibus, essa unidade representa a presença do Estado em todos os cantos de Mato Grosso do Sul. Doar sangue é um ato de cidadania e de salvar vidas, e garantir que essa possibilidade chegue a quem está longe dos grandes centros é um avanço concreto das nossas políticas de saúde e dignidade”, pontuou.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, viabilizado por emenda parlamentar, o veículo é totalmente equipado para coletas internas, triagem e acolhimento de doadores, além de sistema de climatização e equipamentos laboratoriais. A expectativa é que o ônibus funcione como uma “enzima” na logística da coleta, expandindo o atendimento da Rede Hemosul aos 79 municípios do Estado.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, reforçou o papel decisivo da Rede Hemosul na entrega. “Foi em uma reunião com os servidores do Hemosul que nasceu a ideia do ônibus. A partir daí, buscamos o apoio necessário e, com o recurso parlamentar, adquirimos uma unidade que muda a lógica da captação de sangue no nosso Estado. É uma ação pública que envolve servidores dedicados, parlamentares comprometidos com a saúde e uma gestão que acredita no SUS”, destacou.

Encerrando a solenidade, Barbosinha reafirmou o compromisso do Governo com uma saúde pública acessível. “Cuidar da saúde é cuidar da vida em todas as suas dimensões. O Hemosul tem sido um exemplo de dedicação, amor e eficiência, e hoje damos mais um passo nessa caminhada. Que essa unidade móvel leve esperança, salvação e a presença do Estado a cada cidade, assentamento, comunidade ribeirinha ou indígena. A vida está no sangue e o sangue agora vai até onde a vida pulsa”, concluiu.

