Nove municípios de MS poderão aderir à Farmácia Popular

Saúde Mato Grosso do Sul confirma duas novas mortes por dengue este ano

Saúde Covid-19 em MS: idoso de 98 anos é mais uma vítima da doença no Estado

Saúde Rastreamento do câncer de intestino deve ser aos 45 anos, diz especialista SES

Saúde Referência no estado, HRMS realizou mais de 6 mil atendimentos em oncopediatria

Retomado no ano de 2023, o Farmácia Popular não cadastrava novos estabelecimentos desde 2014. De acordo com o Ministério da Saúde, a ampliação da rede garante que mais pessoas tenham acesso a medicamentos essenciais.

Para se credenciar, é necessário preencher o formulário de cadastro e separar os seguintes documentos com firma reconhecida em cartório, validação eletrônica ou certificado digital:

As cidades, segundo o Ministério da Saúde, são: Corguinho, Coronel Sapucaia, Figueirão, Japorã, Jaraguari, Jateí, Ladário, Paraíso das Águas e Terenos.

No ato da inscrição, os estabelecimentos precisam estar regularizados junto à Receita Federal, Junta Comercial, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Previdência Social e demais órgãos de regulação e fiscalização. Além disso, é necessário dispor de sistemas eletrônicos adequados e ter farmacêutico responsável técnico com Certificado de Regularidade Técnica válido e emitido pelo Conselho Regional de Farmácia.

O estado sul-mato-grossense foi contemplado com 18 vagas, ou seja, duas vagas para cada cidade escolhida. O processo seletivo já está aberto e pode ser acessado pelo site do Ministério da Saúde . A classificação ocorrerá em ordem crescente de inscrição.

Pelo menos nove cidades de Mato Grosso do Sul estão com vagas abertas para o credenciamento e o processo seletivo, para a escolha de quais farmácias serão responsáveis pela Farmácia Popular.

Internacional Em contramão de Milei, indústria argentina vê oportunidades no acordo Mercosul-UE

Polícia JD1TV: Homem morre ao infartar durante caminhada no Parque das Nações