Novembro Azul: Hospital de Câncer de CG realizará exames a partir do dia 7

O “Novembro Azul” traz ações voltadas à saúde do homem e na Capital as ações serão intensificadas com uma campanha realizada pelo Hospital de Câncer de Campo Grande- Alfredo Abrão, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande que realizará gratuitamente exames PSA (sangue) em homens de 45 a 75 anos.

Os interessados poderão vir ao Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, na Rua Marechal Rondon 1053, a partir do dia 7 de novembro até o dia 30 de novembro.

Os resultados deverão ser retirados diretamente na Unidade Básica de Saúde mais próxima, em 7 dias. No local, o exame será analisado por um profissional da saúde que encaminhará os casos suspeitos para serem investigados, e, se detectados, serão encaminhados para tratamento no HCAA através do Sistema de Regulação (SISREG) da Sesau.

É necessário ter alguns cuidados antes da realização do exame. Veja:

•Jejum de 4 horas:

•Sem relação sexual por 72h (3 dias);

•Sem atividade de montaria (andar de bicicleta, moto, cavalo, etc).

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas (100 por dia), a partir das 5h no HCAA, localizado na Rua Marechal Rondon nº1053.



De acordo com a estimativa 2023-2025 do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o mais incidente nos homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). A previsão é de 71.730 novos casos desse tipo no País, e em Mato Grosso do Sul estão previstos 1.230 casos novos por ano. Quando diagnosticado e tratado no início, a chance de cura é de 90%.

Sintomas



Em estágio inicial o câncer de próstata geralmente não causa sintomas, por isso é importante consultar-se com um médico e realizar os exames periodicamente. Mas deve-se ficar atento a alguns sintomas como:

•Dor ou ardor durante a micção;

•Dificuldade em iniciar e manter um fluxo constante de urina; fluxo urinário fraco/interrompido; micção excessiva durante a noite, micção frequente ou incontinência;

•Disfunção erétil, impotência;

•Sangue na urina ou no esperma;

•Perda do controle da bexiga ou intestino devido à pressão do tumor sobre a medula espinhal.

•Se a doença se disseminou, o homem pode apresentar sintomas como dor nas costas, quadris, coxas, ombros ou outros ossos. *É importante ressaltar que outras doenças e também benignas da próstata, como hiperplasia prostática, podem apresentar os mesmos sintomas. Por isso é importante procurar um médico especialista para fazer o diagnóstico correto. Quanto mais cedo procurar o médico e fazer tratamento, maior é a chance de cura.

Exames

O exame de sangue comum avalia o hormônio PSA (Antígeno prostático específico) é uma substância produzida pelas células da glândula prostática. A maioria dos homens saudáveis têm níveis menores de 4 ng/ml de sangue. A chance de um homem desenvolver câncer de próstata aumenta proporcionalmente com o aumento do nível do PSA.



Além deste exame, outro que pode ser realizado é o toque retal, que pode avaliar o tamanho da próstata através do toque retal, que pode ficar maior e mais dura quando ocorre alguma inflamação. Este exame é muito rápido e causa apenas um leve desconforto.

Enquanto a ultrassonografia ou ecografia da próstata é feita para avaliar o tamanho desta glândula e identificar alterações na sua estrutura.

