Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata: curiosidades sobre o tão temido exame

Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata (17/11). Mas o Novembro Azul é inteiro dedicado para conscientizar e sensibilizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata.

De acordo com o Ministério da Saúde, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. O SUS oferece tratamento em hospitais habilitados em oncologia, incluindo exames clínicos, procedimentos cirúrgicos e tratamentos, como prevê a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC).

O Hospital de Câncer de Campo Grande - Alfredo Abrão, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande-MS/Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) está realizando, gratuitamente, exames PSA (sangue) em homens de 45 a 75 anos, durante todo o mês.

Até a data de hoje, já foram realizados 700 exames. Os interessados poderão ir ao Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, na Rua Marechal Rondon 1053, com os seguintes preparos:

•Jejum de 4 horas:

•Sem relação sexual por 72h (3 dias);

•Sem atividade de montaria (andar de bicicleta, moto, cavalo, etc).

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, de segunda a sexta, mediante a distribuição de senhas (100 por dia), a partir das 5h no HCAA.



Retirada de exames na UBS: Neste ano, com a parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS/SESAU os resultados deverão ser retirados diretamente na Unidade Básica de Saúde mais próxima, em 7 dias. No local, o exame será analisado por um profissional da saúde que encaminhará os casos suspeitos para serem investigados, e, se detectados, serão encaminhados para tratamento no HCAA através do Sistema de Regulação (SISREG) da SESAU.

Você sabia?

A próstata tem um formato e tamanho aproximado de uma castanha portuguesa e está presente somente nos homens. Ela se localiza logo abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, canal por onde passa a urina. É uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, produzindo um líquido que se junta à secreção da vesícula seminal e do testículo para formar o esperma.

As principais doenças da próstata são a prostatite e dois tipos de tumores (benigno e maligno), patologias bastante frequentes no homem.

A partir dos 40-50 anos, a glândula pode sofrer crescimento do seu tecido normal, provocando a hiperplasia benigna da próstata (HBP), podendo causar problemas urinários.

Mas a próstata pode também ser acometida por câncer, que nos estágios iniciais não apresenta sintomas e tem grandes chances de cura quando tratado precocemente.

Os tumores da próstata podem ser de baixa agressividade, de agressividade intermediária ou altamente agressivos. Esse tipo de câncer chega a atingir em torno de 16% dos homens e sua frequência aumenta com a idade.

Quando diagnosticado nas fases iniciais, a cirurgia ou a radioterapia podem curar o câncer da próstata, porém, em fases mais avançadas não existe cura, mas o câncer pode ser neutralizado e permanecer inativo quando a ação do hormônio masculino (testosterona), é bloqueada.

De acordo com a estimativa 2023-2025 do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o mais incidente nos homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). A previsão é de 71.730 novos casos desse tipo no País, e em Mato Grosso do Sul estão previstos 1.230 casos novos por ano desta neoplasia. Quando diagnosticado e tratado no início, a chance de cura é de 90%.

Exame de Toque retal e PSA

Esse tão temido exame é um dos fatores procastinadores de muitos homens, que deixam de fazer por se sentirem envergonhados ou por preconceito.

Ele permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos e, se necessário, fazer o exame de sangue de PSA (Antígeno Prostático Específico), no qual mede a quantidade de antígenos produzida pela próstata.

O fato do PSA estar elevado não representa câncer, mas é um sinal de alarme indicando alguma anormalidade da próstata, como aumento da glândula, inflamação, infecção, e, inclusive, o câncer.

Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal, reforçando sua importância para o diagnóstico e o tratamento precoces.

O cancerologista, Amauri de Oliveira, explica porque é necessário fazer este exame no reto, já que a próstata fica abaixo da bexiga. "A próstata está em contato com o reto. Anatomicamente estão interligadas bexiga, próstata e reto", explica.

Sintomas

Em estágio inicial o câncer de próstata geralmente não causa sintomas, por isso é importante consultar-se com um médico e realizar os exames periodicamente. Mas deve-se ficar atento a alguns sintomas como:

• Dor ou ardor durante a micção;

• Dificuldade em iniciar e manter um fluxo constante de urina; fluxo urinário fraco/interrompido; micção excessiva durante a noite, micção frequente ou incontinência;

• Disfunção erétil, impotência;

• Sangue na urina ou no esperma;

• Perda do controle da bexiga ou intestino devido a pressão do tumor sobre a medula espinhal.

• Se a doença se disseminou, o homem pode apresentar sintomas como dor nas costas, quadris, coxas, ombros ou outros ossos. Mas é importante ressaltar que outras doenças e também benignas da próstata, como hiperplasia prostática, podem apresentar os mesmos sintomas. Por isso é importante procurar um médico especialista para fazer o diagnóstico correto. Quanto mais cedo procurar o médico e fazer tratamento, maior é a chance de cura.

Tratamento

Para tratar doença localizada (que só atingiu a próstata e não se espalhou para outros órgãos), a cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante (em algumas situações especiais) podem ser eficazes.

Para doença localmente avançada, radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal são recomendados. Já para doença metastática (quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo), o tratamento mais indicado é a terapia hormonal.

A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um. A testosterona é responsável pela alimentação da próstata e o bloqueio se dá através de injeções ou pela castração cirúrgica do portador de câncer avançado da próstata.

O tumor benigno ou a hiperplasia prostática benigna é também mais frequente quanto maior for a idade do paciente e ocorre mais que o câncer da próstata, pois chega a atingir quase 70% dos homens acima de 70 anos.

A HPB começa a aparecer a partir dos 40 anos de idade e se caracteriza por um aumento da próstata apenas no local, diferentemente do câncer, que se espalha provocando as metástases. O aumento benigno da próstata passa a ser um problema quando dificulta a passagem da urina, porque, ao crescer, a próstata pode obstruir a uretra, que passa por dentro dela.

Sintomas da Hiperplasia Prostática Benigna:

– necessidade de urinar durante a noite (uma, duas, três, várias vezes);

– aumento da frequência urinária diurna;

– diminuição da força e do calibre do jato urinário;

– demora para iniciar a micção;

– sensação de urgência para urinar e às vezes até perda de urina nessas situações, entre outras.

Para Amauri de Oliveira, cancerologista em Campo Grande, "é muito importante fazermos a campanha de prevenção de câncer de próstata, orientando os homens a procurar seu médico, fazer exames de rotina e ter ciência do seu corpo".

"A informação é a arma mais importante no combate a essa doença, pois sabendo como se prevenir é possível fazer o diagnóstico precoce, o que faz com que posamos ter altos índices de cura, chegando até 95% apenas com cirurgia, completa Amauri.

