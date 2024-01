Novo avanço da covid faz Regional suspender cirurgias e limitar o número de visitas

Em um comunicado emitido hoje (15), o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande, informou que devido ao crescimento de funcionários afastados, sendo a maior infectados pela COVID-19, algumas medidas foram adotadas para garantir o funcionamento do local.

Conforme o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital, a intenção é evitar a transmissão de infecções.

Por conta disso, as cirurgias eletivas foram suspendidas temporariamente a partir desta segunda-feira, com previsão de retomada após 5 dias. As visitas serão limitadas a apenas uma por paciente e volta a ser obrigatório o uso de máscaras dentro do hospital.

Com o fim do período de restrições, o atendimento voltará à normalidade.

