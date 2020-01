Novo caso de doença por uso de Narguile acende alerta

Mara Maysa, 18 anos, está há 9 dias internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipase em Vargem Grande, Mato Grosso, e fez um relato emocionante na sua conta pessoal no Facebook contando a sua história e alertando a todos os riscos do narguilé e cigarro.

Na postagem feita por Mara, ela iniciou contando o seu grave estado, que está com água no pulmão e infecção no rim direito por conta de uma pneumonia, sendo o principal causador de seu estado de saúde “uma porcaria chamada narguile”.

Maysa continuou o texto falando que não tem previsão de alta e nem de quando irá retirar o seu dreno, tubo cirúrgico para retirar a água de seu pulmão. Entretanto, a pior parte é a dor que sente, que não são normais e por isso precisa realizar uma tomografia, mas por conta das condições do Sistema Único de Sáude (SUS), ainda não conseguiu fazer.

A dor que a jovem sente é tão intensa que está tendo que tomar morfina e seu efeito dura duas horas a menos que o esperado, e com o risco de viciar, os seus médicos não podem receitá-lo sempre, então está sendo medicada com uma pilha de outros remédios.

Após contar um pouco de seu sofrimento, Mara pede a todos que estejam lendo o seu relato “depositem toda a sua fé nas suas orações porque eu não aguento mais ficar aqui, eu quero melhorar logo e ir pra casa”.

E, além disso, parem o quanto antes de usar narguilé ou cigarro, porque “não estou viralizando dizendo que todo mundo um dia pode passar por isso, mas evitem. Isso aqui não é um sofrimento, é uma TORTURA e só Deus sabe o que eu to passando e o estado da minha situação”.

A jovem encerra o seu texto alertando os sintomas, como dor no peito e dificuldade para respirar, e pedindo que compartilhem sua história para que outras pessoas não terminem no mesmo estado que ela.

Deixe seu Comentário

Leia Também