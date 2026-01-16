Novos lotes de medicamentos e insumos chegam à Capital

A Rede Municipal de Saúde de Campo Grande recebe novos lotes de medicamentos e insumos, que chegaram ao almoxarifado central, para passar por conferência e armazenamento antes de serem encaminhados às unidades de saúde da capital.

A distribuição acontece de acordo com a demanda de cada unidade, seguindo critérios técnicos, operacionais e a disponibilidade dos itens.

Segundo a Sesau, os materiais recebidos atendem diferentes linhas de cuidado, desde a atenção básica até os serviços especializados, contemplando tratamentos contínuos, atendimentos de urgência e outras demandas assistenciais da rede municipal.

As atividades de recebimento, organização e distribuição seguem em andamento, com novas entregas previstas ao longo dos próximos dias, conforme o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

