Novos profissionais são nomeados para atender unidades de saúde da Capital

A relação dos 48 profissionais de saúde de diferentes categorias nomeados aprovados pelo Concurso Público de Provas e Títulos Sesau,foi publicada na edição do Diogrande desta quarta-feira (24) para reforçar o atendimento na Rede Municipal de Saúde.

Conforme a publicação, estão sendo nomeados dois enfermeiros, seis técnicos de enfermagem, sete farmacêuticos, 1 médico ortopedista, seis técnicos em radiologia, oito auxiliares de saúde bucal, 12 assistentes de serviço de saúde, 1 fonoaudiólogo e 1 técnica de laboratório.

Os profissionais poderão atuar em uma das mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas nas sete regiões urbanas e distritos do município, bem como nas unidades de Rede Especializada, Saúde Mental, Urgência e Emergência, entre outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Confira a relação publicada no Diário Oficial na página 20 .

