Menu
Menu Busca sábado, 13 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Número de casos de dengue sobe em Mato Grosso do Sul

Enquanto isso, mortes não sofrem alteração em mais uma semana

13 setembro 2025 - 08h33Luiz Vinicius
Dengue ainda mantém número alto de casosDengue ainda mantém número alto de casos   (Álvaro Rezende)

O número de casos confirmados de dengue subiu em uma semana em Mato Grosso do Sul, enquanto houve estagnação na quantidade de mortes, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

São 13.415 casos prováveis, enquanto houve a confirmação de 7.950 casos confirmados, com 17 óbitos confirmados até a 36ª semana epidemiológica. Ainda há sete mortes em investigação.

Nos últimos 14 dias, Nioaque, Inocência, Camapuã, Aparecida do Taboado, Ivinhema, Bataguassu, Caarapó, Chapadão do Sul e Aquidauana registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Ainda conforme o boletim, 188.875 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

SES (Secretaria de Estado de Saúde)
Saúde
MS será referência internacional de Saúde Única em congresso na Colômbia
Medicamento custa R$ 2 mil
Saúde
Justiça garante fornecimento gratuito de canabidiol para paciente com fibromialgia em MS
Deputado federal Dagoberto Nogueira
Saúde
Beto Pereira pode comandar comissão provisória do PSDB em MS, diz Dagoberto
Expectativa é realizar mais de 320 atendimentos especializados.
Saúde
Mutirão do Hospital Universitário promete fazer mais de 300 atendimentos na Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
A previsão é que as primeiras 1,8 milhão de doses sejam entregues até o fim deste ano.
Saúde
Brasil produzirá vacina contra vírus que causa bronquiolite
Casa Rosa fará novo mutirão de atendimentos
Saúde
Casa Rosa promove novo mutirão de atendimentos no dia 13 de setembro na Capital
Taxa subiu mais que qualquer outro estado da região centro-oeste
Saúde
Número de pessoas que tiraram a própria vida em MS subiu mais de 67% em 2024
Carne bovina
Saúde
Estudo sugere que carne vermelha pode reduzir mortes ligadas ao câncer
Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã
Saúde
Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã

Mais Lidas

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Suspeito do crime
Polícia
Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira