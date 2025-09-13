Número de casos de dengue sobe em Mato Grosso do Sul

O número de casos confirmados de dengue subiu em uma semana em Mato Grosso do Sul, enquanto houve estagnação na quantidade de mortes, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

São 13.415 casos prováveis, enquanto houve a confirmação de 7.950 casos confirmados, com 17 óbitos confirmados até a 36ª semana epidemiológica. Ainda há sete mortes em investigação.

Nos últimos 14 dias, Nioaque, Inocência, Camapuã, Aparecida do Taboado, Ivinhema, Bataguassu, Caarapó, Chapadão do Sul e Aquidauana registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Ainda conforme o boletim, 188.875 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também