Número de contágio cai em MS, mas 31 municípios mantiveram seu grau de risco

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 521 casos e 10 novas mortes por coronavírus, nesta quinta-feira (8). Seis pessoas que perderam a vida pela doença, eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 73.548, e a média movel de casos está em 472,7 por dia. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 67.164 já estão recuperados. No total, MS já teve 1.395 óbitos. A média móvel óbitos por dia em MS está em 12,1. A taxa de contágio está em 0.98.

Atualmente 434 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 213 em leitos clínicos e 208 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 67%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 72% de ocupação e macrorregião Três Lagoas com 51% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de cupação está em 71%.

Campo Grande já registrou 605 mortes pelo novocoronavírus, Corumbá foi 139 óbitos, em Dourados já são 99, em Aquidauana foram 55 pessoas que perderam a vida, Três Lagoas tem a 36 óbitos e Sidrolândia com 27 casos. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Em 24h, Campo Grande teve Seis óbitos, e quatro municípios confirmaram uma morte pela doença, são eles, Angélica, Aquidauana, Corumbá e Sete Quedas.





De acordo com a SES, dos 521 novos casos, as cinco cidades com mais casos em 24 horas, são Campo Grande com 212, Corumbá teve 49, Dourados com 48 novos casos, Três Lagoas teve 41, Ponta Porã com 19 casos. As cinco cidades que teve mais casos desde o inicío da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 32.383 registros da doença, Dourados tem 7.686, Corumbá já registrou 4.290 casos, Três Lagoas com 2.305 óbitos e Sidrolândia com 2.038.

Conforme o boletim, MS já soma 287.567 casos notificados,dos quais 209.674 foram descartados. Há 429 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 3.916 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.





O Governo do Estado atualizou o grau de risco dos 79 municípios referentes ao quadro do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

Ao total, 31 municípios mantiveram seu grau de risco, 13 municípios melhoraram e 35 municípios pioraram, evidenciando que agir sobre as recomendações continua sendo essencial para se controlar a pandemia, conforme explicou o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel: "Quero reforçar que o programa é justamente para isso, não é alarmista, não é para gente ficar confortável, é um senso de realidade que nos é colocado, nós podemos ver que a pandemia está presente e a maioria dos municípios tiveram uma piora de quadro, que ainda temos que tomar cautela, cuidado para que agente não perca o controle da evolução da pandemia. Alguns municípios melhoraram, mas ainda temos uma situação extremamente delicada", explica.

O secretário fala ainda "´Não timemos nenhuma perda por falta de atendimento, por falta de leitos, conseguimos a estruturação da rede de saúde, somos o estado mais trânsparente, e o que mais testa", ressalta.

Os municípios que estão na faixa de risco são: Anastácio, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataiporã, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Jardim, Laguna Carapã, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Paranhos, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

