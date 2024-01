Número de pacientes com ansiedade no SUS teve aumento de 200% em cinco anos

A ansiedade, transtorno que vem ganhando cada vez mais visibilidade ao longo dos anos, principalmente durante o pico da pandemia de Covid e o isolamento social, teve um aumento significativo no Brasil.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de pessoas com ansiedade generalizada no Sistema Único de Saúde (SUS) teve um aumento de mais de 200% nos últimos cinco anos, mostrando uma tendência de aumento até mesmo antes do início da pandemia.

Em 2019, a Saúde registrou 71.293 pessoas procurando atendimento para quadro ansioso, número que passou para 274.682 em 2023. A alta também foi acompanhada pelos casos de depressão, que aumentaram 34% no mesmo período, e de transtorno de pânico, que teve uma alta de 93%.

