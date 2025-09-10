Menu
Saúde

Número de pessoas que tiraram a própria vida em MS subiu mais de 67% em 2024

Nenhum outro estado do Centro-Oeste apresentou uma alta tão expressiva e o foi o maior aumento proporcional do país

10 setembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Taxa subiu mais que qualquer outro estado da região centro-oesteTaxa subiu mais que qualquer outro estado da região centro-oeste   (Freepik)

Mato Grosso do Sul apresentou uma alta expressiva em um assunto bastante delicado: pessoas que tiraram a própria vida no ano de 2024. Tratando de número, foram 287 casos de suicídio no estado contra 171 de 2023, representando um crescimento de 67,84%.

Esse, inclusive, foi considerado o maior aumento proporcional do país. Na região Centro-Oeste, por exemplo, houve crescente de 10,19% no ano passado comparado ao ano de 2023 - saindo de 1.511 para 1.665.

Segundo os dados divulgados pelo Mapa da Segurança Pública 2025, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nenhum outro estado da região Centro-Oeste apresentou uma alta tão expressiva quanto Mato Grosso do Sul.

O levantamento aponta ainda que, das vítimas do MS, 212 eram homens e 63 mulheres, um valor proporcional de 74% dos casos concentrados em pessoas do sexo masculino.

O psicólogo Danillo Calixto, coordenador do curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera, relembra a campanha do 'Setembro Amarelo' e enfatiza que o ponto central é permitir que se fale abertamente sobre saúde mental e reduzir o estigma que ainda existe com as pessoas que sofrem com depressão intensa ou ideação suicida.

"O aumento observado no Mato Grosso do Sul é alarmante e evidencia a urgência de estratégias de prevenção mais amplas. A população precisa ter acesso facilitado a serviços de saúde mental, além de iniciativas comunitárias que fortaleçam redes de apoio. É fundamental falar sobre sofrimento emocional para quebrar estigmas e salvar vidas", comenta.

Se precisar de ajuda, procure apoio especializado. O CVV – Centro de Valorização da Vida atende gratuitamente pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br, 24 horas por dia.

