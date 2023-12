Obra de reforma da unidade de saúde na Vila Cidade Morena é entregue a população

Brenda Leitte, com Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande entregou a obra de reforma e acessibilidade da USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Vicente Fragelli, na Vila Cidade Morena, nesta quarta-feira (20). Aguardadas há décadas, as melhorias beneficiam mais de 10 mil pessoas assistidas na unidade.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, uma unidade totalmente revitalizada contribui não apenas para um ambiente mais confortável para os servidores, mas também se reflete diretamente na experiência e no cuidado oferecido aos pacientes.

“Estamos comprometidos em construir um futuro melhor para nossa cidade, garantindo que todos tenham acesso a serviços de saúde de excelência. Agradeço a sensibilidade e o apoio da gestão municipal que está verdadeiramente comprometida em proporcionar essa mudança de realidade em nossa saúde. Esse é o legado que queremos deixar”, enfatizou ele.

A unidade recebeu intervenções em toda a sua estrutura, troca da cobertura e forro, troca de janelas, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos e revestimentos, portas e janelas, climatização e ventilação, pintura interna e externa. O valor de investimento é de aproximadamente R$ 260 mil na reforma e revitalização.

Atualmente, a unidade conta com duas equipes de saúde da família e 1 de saúde bucal responsáveis pelo atendimento de cerca de 10 mil pessoas, moradores dos bairros: Cidade Morena, Santa Felicidade, Novo Século, Nova Capital, Jardim Gramado, Parque Dallas, Morada do Sol e Chácara Novo Horizonte. As equipes compreendem os seguintes profissionais: Médicos; Enfermeiros; Técnicos de Enfermagem; Agentes Comunitários de Saúde; Agentes de Combate a Endemias; Odontólogo; Auxiliar de Saúde Bucal; servidores administrativos e gerente administrativo.

A unidade conta ainda com uma equipe multiprofissional na atenção primária – eMULTI Universitário B que oferta atendimento individual, compartilhado, interconsulta, discussão de casos, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes, dentre outras. A eMULTI é composta por psicólogo, profissional de educação física, fisioterapeuta, fonoaudióloga, ginecologista e pediatra.

Para a gerente administrativa da USF Cidade Morena, Lucinéia Brito da Silva, a reforma representa uma conquista. "Esse momento é muito especial para nós. Há muito tempo estávamos esperando essas melhorias. Hoje estamos realizando esse sonho de ter a nossa unidade em boas condições para que a gente possa atender bem o paciente”, finalizou.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde para os próximos dois anos estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Nos últimos seis anos, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho.

