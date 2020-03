OdontoSesc Ã© implantada no Jardim das MacaÃºbas na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, assinou na manhã desta segunda-feira (9), um convênio por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e o Serviço Social do Comércio (Sesc) Mato Grosso do Sul, para ampliar o atendimento odontológico no Jardim das Macaúbas e região, através da unidade móvel, OdontoSesc.

A unidade ficará na região cerca de 1 ano na unidade de saúde do bairro, com funcionamento de segunda a sexta-feira de 12h às 18h.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância das parcerias no desenvolvimento de ações em beneficio da população e elogiou a iniciativa do Sesc MS. “O Poder Público muitas vezes fica limitado e não consegue atender a população a contento. Por isso as parcerias são extramente importante para podermos suprir essas necessidades. O Sesc, por exemplo, é um parceiro antigo e que tem contribuído muito. Iniciativas louváveis como esta certamente nos auxiliam muito”, complementa.

O presidente da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), Edison Ferreira de Araújo, destaca que o projeto OdontoSesc foi criado com o foco direcionado à prestação de serviços odontológicos e ações de educação em saúde a populações carentes. “O que nos motiva é ver o grau de satisfação que o usuário sai da unidade depois de ser atendido. E isso nos motiva a continuar investido em um projeto tão importante como este que realmente faz diferença na vida das pessoas”, diz.

De acordo com a conselheira da UBSF no bairro Jardim das Macaubas, Francisca Nogueira, o projeto será muito importante para melhorar a qualidade do atendimento oferecido a comunidade.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, esclarece que todos os pacientes serão previamente triados e os encaminhamentos serão feitos de acordo com a necessidade pela unidade. “Além do atendimento na unidade móvel o trabalho também continua sendo feito na unidade. Assim conseguimos potencializar e otimizar o serviço com esse apoio do Sesc, considerando que dois profissionais cedidos por eles estarão fazendo o atendimento à população”, complementa.

A OdontoSesc irá ofertar tratamentos gratuitos à população, como restaurações, profilaxias, raspagens, extrações, aplicação de flúor, orientações de higiene oral, radiografias simples e atendimentos de urgência.

