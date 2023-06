Oftalmologista, Rodrigo Wiltgen estará no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

Especialista em retina, o médico da Instituto da Visão, Rodrigo Wiltgen é o convidado do Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (26). O profissional irá falar das vantagens, e indicações das cirurgias oftalmológicas e quais são os segmentos de cirurgias.

Rodrigo Wiltgen, tem residência médica pela Santa Casa de Curitiba, certificado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e opera em cirurgia de catarata e de pterígio e também deve esclarecer dúvidas sobre o momento indicado para operação.

Durante o programa ao vivo, leitores poderão mandar perguntas e interagir pelo Facebook JD1Notícias.com .

