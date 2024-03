A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, nesta terça-feira (5), que o medicamento dolutegravir, antirretroviral utilizado contra a HIV, apresentou níveis altos de resistência em humanos em relação ao observado em ensaios clínicos.

Segundo a OMS, dados de observação e pesquisa enviados por diferentes países mostraram que, para alguns grupos populacionais, o medicamento não foi tão eficaz em suprimir a atividade do HIV em seus organismos. Não foi informado quais medicamentos informaram tais dados sobre o medicamento.

Desde 2018 o dolutegravir é recomendado como o tratamento preferencial de primeira e segunda linha para o HIV, já que estudos apontaram que ele é mais eficaz, mais fácil de tomar e causa menos efeitos colaterais do que outros medicamentos.

Apesar disso, os novos dados mostraram que a resistência variou de 3,9% a 8,6% e atingiu 19,6% das pessoas com histórico de tratamento e que fizeram a transição para uma terapia antirretroviral contendo o medicamento em questão.

“A evidência preocupante de resistência em indivíduos com carga viral não suprimida – apesar do tratamento com dolutegravir – sublinha a necessidade de maior vigilância e de esforços intensificados para otimizar a qualidade da prestação de cuidados ao HIV”, afirmou Meg Doherty, diretora do Departamento Global de HIV, Hepatites e Doenças da OMS.

O relatório também apontou casos de resistência de medicamentos inibidores da transferência da cadeia da integrase, como o dolutegravir, em pacientes que receberam outro medicamento, chamado cabotegravir ou CAB-LA.

O medicamento, vendido com o nome de Apretude, é um remédio injetável de ação prolongada, que funciona como uma profilaxia pré-exposição (PrEP), e serve como uma camada extra de proteção contra a infecção pelo vírus.

“Apesar do possível risco, a OMS recomenda a implementação do CAB-LA para a PrEP e pede que a expansão da estratégia seja acompanhada por uma vigilância padronizada da resistência aos medicamentos entre pessoas com resultados positivos para o HIV enquanto passam pelo tratamento”, informou a agência de saúde.

