OMS alerta para nova variante da Covid; veja os sintomas

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou, no início de abril, a Arcturus (XBB.1.16) como uma variante de interesse da Covid devido a sua capacidade de driblar o sistema imunológico de pacientes e vantagem de transmissão sob outras subvariantes existentes.

Pessoas infectadas pela Arcturus relataram dois novos sintomas únicos: coceira e sensação de viscosidade nos olhos. Além disso, pediatras na Índia observaram febre alta e tosse nos pacientes infectados, sintomas comuns para quem tem a doença.

Apesar de serem sintomas raros, eles podem indicar a presença da variante e devem ser considerados, já que podem ser facilmente confundidos com outras infecções comuns nesta época do ano.

Segundo as autoridades, apesar de estar se sobressaindo em relação a outras variantes, a Arcturus não apresentou sinais de um aumento na gravidade, porém, a avaliação de risco ainda está em andamento.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também