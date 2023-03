OMS está monitorando nova variante da Covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está investigando o surgimento de uma nova linhagem do vírus causador da Covid, a XBB.1.16, que atualmente é apontada como uma das causas pelo novo pico da doença na Índia.

A diretora técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, confirmou durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29) que a variante está em circulação já fazem alguns meses, com sequências já registradas em 22 países.

Segundo estudos iniciais, a XBB.1.16 apresenta uma mutação adicional na proteína spike, responsável pela capacidade do vírus de entrar em células humanas para se reproduzir, e é mais transmissível que as variantes atuais.

“Estamos monitorando porque a variante tem mudanças potenciais que precisamos ficar de olho no momento”, explicou Van Kerkhove.

Apesar das descobertas iniciais, ainda não é possível se afirmar se a XBB.1.16 pode causar sintomas mais graves que as variantes atuais.

