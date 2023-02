OMS mantêm mpox como emergência de saúde pública

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira (15) que o órgão decidiu por manter a mpox, doença conhecida inicialmente como varíola dos macacos, como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

Após se reunirem na última sexta-feira (10) para avaliarem as características de disseminação da doença, Especialistas do Comitê de Emergência para o surto global de mpox decidiram por manter a classificação para o surto.

Eles destacaram os progressos feitos para reduzir a transmissão do vírus, mas apontam que ele ainda está presente em aproximadamente 30 países, com cerca de 85.860 casos da doença e ao menos 93 mortes desde o início do surto, em maio de 2022.

“Mais de 30 países continuam a relatar casos de mpox, e a possível subdetecção e subnotificação de casos confirmados em algumas regiões é preocupante, particularmente em países onde a transmissão animal para humano de mpox foi relatada antes”, afirmou Ghebreyesus à imprensa.

