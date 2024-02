OMS projeta aumento do número de pessoas com câncer em 2050

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) os casos de pessoas com câncer devem aumentar 77% (35,3 milhões de casos), com relação ao número registrado em 2022, que foi de 20 milhões de pessoas. Além do tabaco, do álcool e da obesidade, a poluição atmosférica também é uma das causas desse aumento, pois gera riscos ambientais à população.

Ao JD1 Notícias, a nutricionista Camila Vargas afirma que o estilo de vida é determinante na vulnerabilidade ao câncer. "Cerca de 70% dos casos da doença estão relacionados com o que se come. O alcoolismo aumenta as chances do desenvolvimento de diversos tipos de câncer como o de boca e o de garganta. E o tabaco causa a maior parte dos cânceres de pulmão", pontuou.

A OMS afirma que países com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado, como a Noruega e a Austrália, terão o maior aumento de casos, chegando a 4,8 milhões de pessoas com câncer em 2050. Por outro lado, os países com IDH baixo e médio são os que mais serão afetados, com o aumento de 142% e 99% respectivamente. Duplicando a mortalidade causada pela doença.

Esse rápido aumento do número de casos reflete no envelhecimento, no crescimento da população, e na mudança do comportamento das pessoas ao se exporem diante dos riscos.

A OMS lembra que existem ferramentas para que os governos dos países permitam que a população tenha acesso ao tratamento oncológico de qualidade e com preço acessível.

