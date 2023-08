OMS rastreia novas variantes do coronavírus

Brenda Leitte, com Agência Brasil

A OMS (Organização Mundial da Saúde) está rastreando várias variantes do coronavírus, incluindo a EG.5, que se espalha nos Estados Unidos e no Reino Unido. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta quarta-feira (9).

“Permanece o risco de surgir uma variante mais perigosa que pode causar aumento repentino de casos e mortes”, afirmou Tedros, acrescentando que a agência está publicando um relatório de avaliação de risco sobre o tema.

A OMS também emitiu um conjunto de recomendações permanentes para a covid, nas quais pede aos países que continuem relatando dados sobre a doença, especialmente de mortalidade e morbidade, e oferecendo vacinação.

