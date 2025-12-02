OMS recomenda uso de 'canetas emagrecedoras' no tratamento da obesidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, sua primeira diretriz oficial para uso das chamadas “canetas emagrecedoras”, com medicamentos à base de GLP-1, no tratamento da obesidade em adultos. A recomendação é condicional: o uso é indicado para adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 30 — com exceção de gestantes — como parte de um tratamento de longo prazo.

Segundo a OMS, essas terapias, entre elas os medicamentos cujos ingredientes ativos são Semaglutida, Tirzepatida e Liraglutida, devem ser combinadas com alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional de saúde. A agência reforça que a medicação isolada não resolve a obesidade.

A OMS justifica a medida ao reconhecer a obesidade como uma doença crônica, complexa e recidivante, que exige cuidado contínuo. A nova diretriz marca uma mudança importante na forma de enfrentar o problema global da obesidade, com tratamento estruturado a longo prazo.

Por outro lado, a agência expressa preocupação com o acesso à terapia: mesmo com expansão da produção, estima-se que menos de 10% das pessoas que poderiam se beneficiar terão acesso às drogas até 2030. Agência Brasil+1

Com essa decisão, medicamentos antes usados majoritariamente no tratamento do diabetes passam a ser oficialmente reconhecidos como opção para tratar obesidade — desde que usados com responsabilidade e como parte de um plano de saúde completo.

