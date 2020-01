Operação contra Aedes aegypti deve inspecionar 19 mil imóveis

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), nesta quarta-feira (14), irá iniciar uma mega operação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação vai mobilizar 280 agentes e a estimativa é de que, até a sexta-feira, dia 16 de janeiro, aproximadamente 19 mil imóveis sejam inspecionados nas sete regiões urbanas de Campo Grande.

As equipes irão atuar de forma simultânea em 13 bairros fazendo a inspeção de imóveis, terrenos baldios e identificação e eliminação de focos, além de recolhimento de materiais inservíveis, potenciais criadouros do mosquito e orientação dos moradores.

De acordo com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, o objetivo é atuar de maneira enérgica e efetiva, sobretudo nas áreas que apresentam altos índices de infestação.

O levantamento do Índice Rápido de Infestação, o LiRaa, realizado neste mês de janeiro, revelou que sete áreas encontram-se em situação de risco, quando o índice de infestação é superior a 3,9%. O número de áreas em alerta dobrou, em comparação com o último LiRaa divulgado em novembro do ano passado.

O índice mais alto foi detectado na área de abrangência da USF Iracy Coelho, com 8,6% de infestação. Isso significa que de 233 imóveis vistoriados, em 20 foram encontrados depositos. A área da USF Azaléira aparece em segundo com 7,4% de infestação, seguido da USF Jardim Antártica, 5,2%, USF Alves Pereira, 4,8, USF Sírio Libanês, 4,4%, Jardim Noroeste, 4,2% e USF Maria Aparecida Pedrossian (MAPE), 4,0%.

Durante todo o ano de 2019 foram registrados 39.417 casos notificados de dengue em Campo Grande, sendo 19.647 confirmados e oito óbitos.

Apesar dos números expressivos impulsionados pela epidemia do último ano, o mês de dezembro fechou com aproximadamente 45% a menos de casos registrados no ano anterior. Foram 355 notificações contra 519 de 2018.

Até o dia 8 de janeiro deste ano já foram notificados 59 casos de dengue e 1 de zika. Nesta semana foi confirmado o primeiro óbito por dengue em Campo Grande. Um homem de 30 anos que estava internado em um hospital particular da Capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também