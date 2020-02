Operação Mosquito Zero inicia 4ª etapa de mutirões na região do Prosa

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participou na manhã desta quinta-feira (27) do lançamento da 4ª etapa da Operação Mosquito Zero, que será na região do Prosa.

O evento aconteceu na Escola Municipal Elpidio Reis, que fica no bairro Mata do Jacinto. E deu largada em mais uma etapa do mutirão que visita imóveis em todas as regiões da Capital para identificar e acabar com focos do mosquito Aedes aegypti, o transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Desde o começo de fevereiro, quando o mutirão passou pela região do Bandeira, foram visitados 4,3 mil imóveis, onde os agentes de combate a endemias orientaram os moradores sobre limpeza de terrenos e como evitar a proliferação do mosquito.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a operação também resultou no recolhimento de mais de 3,3 mil toneladas de materiais inservíveis de grande e pequeno volume, totalizando 280 viagens de caminhões basculantes, o equivalente a 280 caminhões.E identificaram e eliminaram 2.616 depósitos potenciais criadouros.

Cronograma

A expectativa é de que até abril as sete regiões de Campo Grande tenham recebido uma ação da Operação Mosquito Zero, conforme cronograma pré-definido.

1ª Semana – Imbirussu

2ª Semana – Anhanduizinho

3ª Semana – Bandeira

4ª Semana – Prosa

5ª Semana – Lagoa

6ª Semana – Segredo

7ª Semana – Centro

Dados epidemiológicos

Segundo a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, foram notificados 5.863 casos de dengue em Campo Grande, sendo que 670 deles foram confirmados. Três mortes foram registradas.

