Operação Mosquito Zero segue para o Bandeira

Os Agentes de Combate a Endemias (ACEs) visitaram 11 mil imóveis durante a Operação Mosquito Zero na região Anhanduizinho. Agora, as equipes iniciam a terceira etapa do mutirão, no Bandeira, que a partir desta quarta-feira (12) já conta com quatro pontos de descarte e ação intensificada dos agentes.

Nos quase 10 dias que a operação esteve na região atendida pelas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) Los Angeles, Parque do Sol e Aero Rancho, foram visitadas 10.938 imóveis, onde os ACEs orientaram os moradores sobre limpeza de terrenos e como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e o controle mecânico onde foi necessário.

Ao todo, foram eliminados mais de 500 focos do mosquito em locais com água acumulada e larvas do mosquito. Para a ação, se mobilizaram 64 agentes, que fizeram visitação nas residências todos os dias.

Na região do Bandeira, serão instalados quatro pontos de coleta de materiais inservíveis de grande e pequeno volume, para que a população possa auxiliar na limpeza dos depósitos de água. Esses pontos foram implantados em locais estratégicos, nos bairros Tiradentes, Moreninhas III, rua Sizuo Nakazato, esquina com a Deocleciano Dias, no Jardim Itamaracá, rua Marrey Júnior, esquina com as ruas Loiola e Álvaro Silveira, no bairro Tiradentes, e na rua Tabagi, na esquina com a rua Lagoa Rica, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

A expectativa é de que até abril as sete regiões de Campo Grande tenham recebido uma ação semelhante, conforme cronograma pré-definido.

Confira o cronograma:

