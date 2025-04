Outono chegou: Pneumologista explica como diferenciar gripe e resfriado

Com a chegada do outono e a oscilação do clima seco e frio, cresce a procura por atendimento médico por doenças respiratórios. Os sintomas como coriza, espirros, febre e dor no corpo costumam confundir entre gripe e resfriado. O pneumologista Ronaldo Queiroz conversou com o JD1 para esclarecer essa dúvida tão comum nessa época do ano.

De acordo com o especialista, há maior diferença entre elas é que resfriado comum é provocado por alguns vírus menos agressivos como: rinovírus, adenovírus e vírus sincicial respiratório. Já a gripe é provocada pelo vírus da influenza sendo A e B.

“Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças respiratórias que costumam durar entre cinco a sete dias, do início dos sintomas até a recuperação completa do paciente. O resfriado sempre será mais leve: nariz escorrendo, coriza, espirros, febrinha e mal-estar leve. A influenza é mais agressiva, com febre mais alta, dor no corpo, mal-estar generalizado, tosse mais intensa e o paciente costuma ficar mais abatido”, detalha.

Apesar das diferenças, o tratamento inicial para ambas é similar e focado no alívio dos sintomas, sem o uso de antibióticos e corticoides, pois podem agravar o quadro, segundo o médico.

“Nos dois casos, o tratamento é sintomático. Isso significa aliviar os sintomas e dar suporte ao corpo, com boa alimentação, repouso e bastante hidratação”, reforça o médico.

Entre os medicamentos indicados estão analgésicos como a dipirona, para controlar dor e febre, e antigripais para aliviar coriza, tosse e espirros. “Em 5 a 7 dias, o paciente, se não tiver complicações, vai evoluir muito bem. Não está indicado o uso de antibióticos nessa fase aguda das infecções, especialmente nos primeiros 5 dias.”

O pneumologista ainda destaca que os cuidados simples ainda são os mais eficazes, pois na maioria dos casos, o corpo consegue se recuperar sozinho com os cuidados corretos:

“Nosso organismo tem capacidade de combater o vírus. Quando usamos medicamentos fortes sem necessidade, como corticoides ou antibióticos, podemos atrapalhar essa defesa natural e facilitar complicações. Então, invista em repouso, hidratação intensa, boa alimentação, analgésicos e antigripais, com moderação e orientação médica, sempre”, conclui.

Drive de Vacinação

Para ampliar a cobertura vacinal e reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) criou o Drive de Vacinação contra a Influenza. A ação acontece até o dia 17 de abril atendendo os grupos prioritários previstos no Informe Técnico do Ministério da Saúde, no Quartel do Corpo de Bombeiros.

Endereço: Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira será das 18h às 22h; e aos sábados e domingos em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h.

