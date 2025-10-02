Outubro Rosa leva atendimentos gratuitos às mulheres do campo; confira a programação

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher, o Senar/MS preparou uma programação de ações para levar atendimento de graça as mulheres do campo. Rio Brilhante será o primeiro município contemplado com o movimento voltado aos cuidados da saúde feminina.

A iniciativa faz parte do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, que leva atendimento médico para diversas regiões do interior do estado. Neste sábado (4), Rio Brilhante terá coleta de exames preventivos, consultas pediátricas, teste de PSA, exame de toque retal, exames oftalmológicos de acuidade visual, coleta de biópsia de pele e atendimentos ginecológicos.

As atividades ocorrem aos sábados, com uma estrutura adaptada para cada localidade e uma equipe formada por médicos de diferentes especialidades, como oftalmologistas, ginecologistas, neurologistas, dermatologistas, pediatras e clínicos gerais. Além de oferecer assistência médica gratuita, o programa tem foco na prevenção e combate ao câncer.

O exame preventivo realizado nas mulheres visa identificar precocemente o câncer do colo do útero, uma das doenças que podem ser evitadas também com a vacinação contra o HPV. Interessados devem procurar o Sindicato Rural do seu município para mais informações sobre o atendimento.

Confira a programação do Programa Saúde da Mulher Rural:

04.10 - Rio Brilhante

18.10 - Japorã

25.10 - Antônio João

Atendimento odontológico: Sorrindo no Campo

Além dos atendimentos médicos, o caminhão do Sorrindo no Campo já está circulando pelo estado com serviços odontológicos gratuitos voltados à população rural — incluindo, neste mês, moradores da capital.

Confira a agenda do caminhão odontológico:

29.09 a 04.10 - Rio Brilhante e Paranaíba

07.10 a 09.10 - Campo Grande (Centro de Excelência)

13.10 a 18.10 - Japorã e Selvíria (Eldorado Brasil)

20.10 a 25.10 - Antônio João e Ponta Porã (Fazenda Jotabasso)

Em Selvíria e Ponta Porã, os atendimentos são voltados aos trabalhadores das empresas parceiras. Já em Japorã, o público atendido será do Assentamento Tagros. Nos demais municípios, os interessados devem buscar o Sindicato Rural local para agendamento.

