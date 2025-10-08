Outubro Rosa: Municípios do interior recebem mamógrafos para prevenção de câncer

Aproveitando o mês de conscientização, Outubro Rosa, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) está entregando novos mamógrafos a municípios do interior. Nesta terça-feira (8), o equipamento chegou em Coxim e até quinta-feira (9) deve chegar às cidades de Corumbá e Jardim.

Com investimento total de R$ 3,84 milhões, a iniciativa busca fortalecer a rede de atenção à saúde da mulher e à detecção precoce do câncer de mama. Os mamógrafos estão sendo instalados no Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolau Fragelli (Corumbá), Policlínica Lourdes Fontoura (Coxim) e Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira (Jardim).

Ponta Porã também será contemplada com um novo equipamento, que funcionará no Núcleo Ampliado de Saúde Sonia Cintas, representando um investimento adicional de R$ 1,65 milhão.

“Essas entregas representam mais acesso e mais dignidade para as mulheres sul-mato-grossenses. Garantir o cuidado integral à saúde da mulher é uma prioridade da SES”, pontua a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Congro.

Nas próximas semanas, a SES também publicará o Boletim Epidemiológico do Câncer de Mama, com dados atualizados sobre a incidência da doença em todas as regiões de saúde de Mato Grosso do Sul. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres sul-mato-grossenses, assim como ocorre no Brasil e no mundo, sendo também a principal causa de morte por câncer entre mulheres.

A campanha do Outubro Rosa deste ano tem como slogan: “Prevenção é um ato de amor à vida”. A Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária destaca que fiscaliza periodicamente 100% dos mamógrafos ativos no Estado.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 50 serviços ativos de mamografia, entre públicos e privados, e quatro paralisados. Gerente de Serviços de Saúde, Aline Schio ressalta que os novos aparelhos garantem resultados mais precisos. “O monitoramento da qualidade da imagem garante que tenhamos serviços seguros e de qualidade em todo o Estado”, afirma Aline.

A fiscal de Vigilância Sanitária, Glauce Guimarães, reforça a importância do cuidado também por parte das pacientes. “Recomendamos que, ao escolher um serviço para realização da mamografia, a usuária verifique se a unidade possui licença sanitária vigente. Esse cuidado simples pode contribuir significativamente para um diagnóstico mais preciso e confiável”, orienta Glauce.

