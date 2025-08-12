PAC Saúde destina R$ 23,6 milhões para reforçar UBSs em 73 municípios de MS

Cerca de 73 cidades de Mato Grosso do Sul estarão recebendo um combo de equipamentos para reforçar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O investimento de R$ 23,6 milhões será feito através do PAC Saúde deste ano, com recursos oriundos do Ministério da Saúde.
A medida deve beneficiar mais de 2,5 milhões de pessoas no estado. A ação integra uma estratégia nacional para equipar mais de 5 mil municípios. No total, serão adquiridos 10 mil combos, cada um com 18 itens como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits de Telessaúde. As entregas começam em novembro de 2025.
A compra será feita por licitação, com edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto. A abertura das propostas está prevista para 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal.
Segundo a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel, a medida vai ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer atendimento mais seguro e reduzir encaminhamentos desnecessários.
Entre maio e junho deste ano, a AgSUS realizou consulta pública com representantes da indústria, gestores e especialistas para definir as especificações técnicas dos equipamentos.
Confira os equipamentos que serão adquiridos:
- Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;
- Doppler vascular portátil;
- Retinógrafo portátil para telessaúde;
- Espirômetro digital;
- Dermatoscópio para Telessaúde;
- Eletrocautério (bisturi elétrico);
- Desfibrilador externo automático (DEA);
- Laser terapêutico de baixa potência;
- Ultrassom para fisioterapia;
- Equipamentos de estimulação elétrica;
- Dinamômetro digital;
- Balança digital portátil;
- Tábua de propriocepção;
- Câmara fria para conservação de vacinas;
- Fotóforo (foco de luz de cabeça);
- Cadeira de rodas;
- Otoscópio digital;
- Ultrassom portátil de bolso.