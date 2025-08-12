Menu
Saúde

PAC Saúde destina R$ 23,6 milhões para reforçar UBSs em 73 municípios de MS

Investimento do Ministério da Saúde deve beneficiar cerca de 2,5 milhões de sul-mato-grossenses

12 agosto 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Unidade Básica de Saúde em Campo GrandeUnidade Básica de Saúde em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

Cerca de 73 cidades de Mato Grosso do Sul estarão recebendo um combo de equipamentos para reforçar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O investimento de R$ 23,6 milhões será feito através do PAC Saúde deste ano, com recursos oriundos do Ministério da Saúde.

A medida deve beneficiar mais de 2,5 milhões de pessoas no estado. A ação integra uma estratégia nacional para equipar mais de 5 mil municípios. No total, serão adquiridos 10 mil combos, cada um com 18 itens como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits de Telessaúde. As entregas começam em novembro de 2025.

A compra será feita por licitação, com edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto. A abertura das propostas está prevista para 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal. 

Segundo a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel, a medida vai ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer atendimento mais seguro e reduzir encaminhamentos desnecessários.

Entre maio e junho deste ano, a AgSUS realizou consulta pública com representantes da indústria, gestores e especialistas para definir as especificações técnicas dos equipamentos.

Confira os equipamentos que serão adquiridos:

  • Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;
  • Doppler vascular portátil;
  • Retinógrafo portátil para telessaúde;
  • Espirômetro digital;
  • Dermatoscópio para Telessaúde;
  • Eletrocautério (bisturi elétrico);
  • Desfibrilador externo automático (DEA);
  • Laser terapêutico de baixa potência;
  • Ultrassom para fisioterapia;
  • Equipamentos de estimulação elétrica;
  • Dinamômetro digital;
  • Balança digital portátil;
  • Tábua de propriocepção;
  • Câmara fria para conservação de vacinas;
  • Fotóforo (foco de luz de cabeça);
  • Cadeira de rodas;
  • Otoscópio digital;
  • Ultrassom portátil de bolso. 

