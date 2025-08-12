PAC Saúde destina R$ 23,6 milhões para reforçar UBSs em 73 municípios de MS

Cerca de 73 cidades de Mato Grosso do Sul estarão recebendo um combo de equipamentos para reforçar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O investimento de R$ 23,6 milhões será feito através do PAC Saúde deste ano, com recursos oriundos do Ministério da Saúde.

A medida deve beneficiar mais de 2,5 milhões de pessoas no estado. A ação integra uma estratégia nacional para equipar mais de 5 mil municípios. No total, serão adquiridos 10 mil combos, cada um com 18 itens como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits de Telessaúde. As entregas começam em novembro de 2025.

A compra será feita por licitação, com edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto. A abertura das propostas está prevista para 18 de agosto, no portal de Compras do Governo Federal.

Segundo a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel, a medida vai ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer atendimento mais seguro e reduzir encaminhamentos desnecessários.

Entre maio e junho deste ano, a AgSUS realizou consulta pública com representantes da indústria, gestores e especialistas para definir as especificações técnicas dos equipamentos.

Confira os equipamentos que serão adquiridos:

Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;

Doppler vascular portátil;

Retinógrafo portátil para telessaúde;

Espirômetro digital;

Dermatoscópio para Telessaúde;

Eletrocautério (bisturi elétrico);

Desfibrilador externo automático (DEA);

Laser terapêutico de baixa potência;

Ultrassom para fisioterapia;

Equipamentos de estimulação elétrica;

Dinamômetro digital;

Balança digital portátil;

Tábua de propriocepção;

Câmara fria para conservação de vacinas;

Fotóforo (foco de luz de cabeça);

Cadeira de rodas;

Otoscópio digital;

Ultrassom portátil de bolso.

