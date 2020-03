Pacientes podem pegar remédios para até dois meses em postos de saúde

Uma resolução da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), regulamenta a dispensação de medicamentos nas farmácias da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande em quantidade suficiente para tratamento durante o período de 60 dias.

A medida tem o objetivo de reduzir a necessidade de locomoção dos pacientes, evitando aglomerações de quem precisa fazer a retirada dos remédios frequentemente.

De acordo com o chefe da Sesau, José Mauro Filho, todas as medidas de precaução devem ser tomadas. “Neste momento precisamos tomar todas as medidas necessárias para diminuir ao máximo a disseminação do vírus (Covid-19) e otimizar os serviços. Quanto menos pessoas estiverem circulando em nossas unidades neste momento é melhor”, reforçou.

Conforme as normas da legislação vigente, a dispensação de medicamentos estão sujeitos a Controle Especial, com prazo de validade das receitas de 270 dias, o equivalente a pouco mais de 8 meses.

