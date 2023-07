Para aumentar cobertura vacinal, Prefeitura realiza vacinação itinerante

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a gripe em Campo Grande, a Sesau – (Secretaria Municipal de Saúde), tem intensificado a busca ativa como estratégia para garantir o acesso. O trabalho é realizado em locais com grande circulação e concentração de pessoas.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, através da busca ativa é possível garantir que todos tenham acesso igualitário às vacinas e que as coberturas vacinais sejam alcançadas, fortalecendo assim a proteção individual e coletiva.

“Reforçamos que, vacinando, além de se proteger, você protege o seu próximo, contribuindo com toda a comunidade. A vacina da gripe é a ferramenta mais eficiente para prevenir complicações graves e o agravamento da doença. Ela protege contra as cepas mais comuns do vírus influenza, reduzindo o risco de pneumonia, internações hospitalares e óbitos”, destaca.

Nesta quarta-feira (26), a vacinação itinerante acontece, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Travessa Guia Lopes, 71 – São Francisco , em parceria com a Escola Padrão. No local passam diariamente mais de 1 mil pessoas.

O trabalho de busca ativa vem sendo realizado desde o mês de junho, após o término da campanha. Durante pouco mais de um mês, as equipes da Sesau percorreram dezenas de escolas municipais, instituições públicas e privadas, shoppings e supermercados. Nestas ações, mais de 4 mil pessoas já foram vacinadas.

Em Campo Grande, a vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses. Oficialmente, a campanha nacional de imunização contra a doença terminou no dia 31 de maio. Durante a semana, a vacinação contra a gripe está disponível durante todo o dia nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município. As unidades também disponibilizam a vacina contra a Covid-19 e as pertencentes ao calendário de rotina.

De acordo com dados do serviço de imunização da Sesau, até o momento, pouco mais de 116 mil pessoas pertencentes aos públicos prioritários foram vacinadas em Campo Grande, o equivalente a 45% de cobertura. Os idosos com mais de 60 anos são os que mais compareceram às unidades. Foram 70,4 mil vacinados, de um público estimado de 134 mil, tendo uma cobertura de 52,28%. Todos os demais públicos estão abaixo dos 50% de cobertura.

VACINA COVID-19

A vacinação contra a Covid-19 também continua sendo realizada em Campo Grande. A dose da vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada toda a população acima de 18 anos, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Deixe seu Comentário

Leia Também