Parceria com Hospital do Amor levará atendimento para mulheres na Anhanguera

O câncer de mama é o segundo tipo com maior ocorrência (10,5%) no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), por meio da Estimativa 2023. O estudo também estima que, até 2025, 74 mil novos casos da patologia devam surgir no território nacional.

A campanha Outubro Rosa é conhecida mundialmente por trazer à tona o debate sobre a conscientização e combate ao câncer de mama, por isso o Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande - UNAES firmou uma parceria com o Hospital do Amor para que, nos dias 9 e 10 de outubro, das 8h às 16h, aconteça a “Ação em Saúde”.

O evento será na sede da instituição de ensino e contará com a Carreta do Amor, veículo do HA equipado para a realização de diversos exames, como o de glicemia capilar, exame das mamas e aferição da pressão arterial, entre outros.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera - UNAES, Sandra Demétrio Lara, esses exames para a identificação das doenças não podem ser subestimados. “Consultas periódicas possibilitam o diagnóstico em estágios iniciais das doenças, tornando os tratamentos menos invasivos e mais eficazes. É fundamental que mulheres que possuam de 40 a 69 anos estejam atentas a qualquer mudança em seu corpo e, caso notem qualquer diferença, procurem um médico o mais rápido possível para uma avaliação e orientação profissional”, destaca.

A realização dos exames será de forma gratuita, mediante agendamento via WhatsApp (67) 99128-6372.

Serviço

Data: 9 e 10 de outubro

Horário: 8h às 16h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Endereço: Av. Gury Marques, 3203 - Vila Olinda, Campo Grande - MS, 79060-000

Agendamento: WhatsApp (67) 99128-6372

Deixe seu Comentário

Leia Também