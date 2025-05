Vacinação contra gripe será realizada em shopping da Capital neste fim de semana

O aumento de casos de síndromes respiratórias, em Campo Grande, levou o Shopping Norte Sul Plaza e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) a fecharem um acordo para uma ação de vacinação contra a gripe durante o fim de semana.

O grande objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal na cidade, que ainda está longe de meta estipulada pelo Ministério da Saúde.

Vale ressaltar que a pasta, inclusive, recomendou que Mato Grosso do Sul amplie ou reforce a busca ativa para os grupos considerados prioritários para elevar o nível de imunização da população.

Para essa ação, a vacinação será destinada ao público geral, com bebês a partir 6 meses podendo receber a dose da vacina.

Os horários disponibilizados são: no sábado (24), das 10h às 17h, e no domingo (25), das 11h às 17h. Basta apresentar o CPF e a carteira de vacinação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também