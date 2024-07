Parkinson, colesterol alto, rinite: Farmácia Popular tem novos remédios gratuitos

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (10), que incluiu os medicamentos para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, no Programa Farmácia Popular. Com isso, a partir de agora, os remédios podem ser retirados gratuitamente pela população.

Segundo a pasta, a expectativa é que cerca de 3 milhões de pessoas que utilizam o programa, sejam impactadas pela decisão.

Com a medida, os usuários devem economizar até R$ 400 por ano. Após a inclusão dos remédios, o programa passa a oferecer 95% dos medicamentos e insumos de forma gratuita.

Gratuitos e não gratuitos

O programa oferta 41 itens, entre fármacos, fraldas e absorventes. Até a implementação dessa medida, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos.

Para os outros - não gratuitos - o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência dos medicamentos e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Agora 39 dos 41 itens distribuídos pelo Farmácia Popular são totalmente de graça para a população.

Confira abaixo a lista dos novos remédios gratuitos disponíveis no Farmácia Popular:

Colesterol alto

-sinvastatina 10mg;

-sinvastatina 20mg;

-sinvastatina 40mg;

Doença de Parkinson

-carbidopa 25mg + levodopa 250mg;

-cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg;

Glaucoma

-maleato de timolol 2,5mg;

-maleato de timolol 5mg;

Rinite

-budesonida 32mcg;

-budesonida 50mcg;

-dipropionato de beclometasona 50mcg/dose;

Veja a lista completa com todos os medicamentos.

Como conseguir a medicação?

O programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, anticoncepção, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Além de subsidiar - o governo paga uma parte do preço do medicamento - os remédios para o tratamento de diabetes mellitus associada a doença cardiovascular e distribuir fraldas geriátricas.

O paciente que precisa de medicamentos tem de ir a um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo "Aqui tem Farmácia Popular".

O cidadão precisa apresentar dois documentos:

-documento oficial de identidade com foto e número do CPF;

-receita médica dentro do prazo de validade, emitida por médico do SUS ou particular.

Para a retirada das fraldas geriátricas, é preciso que o paciente tenha mais de 60 anos ou seja pessoa com deficiência e apresente prescrição, laudo ou atestado comprovando a necessidade do uso das fraldas.

