PartiuVacinar! Vacinação nas bases da Polícia e dos Bombeiros começa neste sábado

Começa neste sábado (12), a campanha de multivacinação “MS Vacina Mais Drive-Thru”, que vai disponibilizar 12 diferentes imunizantes para aplicação em bases da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de todos os municípios de Mato Grosso do Sul. A ação vai acontecer até 26 de agosto.

Equipes estarão nos locais entre as 8h e 19h, sem pausa para almoço. Poderão ser encontradas as seguintes vacinas:

BCG;

Hepatite B em crianças até 30 dias;

Rotavírus Humano;

Meningococo C;

Hepatite B;

Pneumocócica;

Poliomielite;

Febre Amarela;

Hepatite A;

Tríplice Viral D1;

Covid-19;

Influenza.

Embora o nome da campanha indique a aplicação em drive-thru, outras formas de atendimento poderão ser adotadas em cada base militar. Outras ações estratégicas como essa são realizadas por outros Estados, paralelamente.

O objetivo da ação é melhorar as coberturas vacinais no Estado. Em muitas cidades, a meta de imunização de imunizantes não está sendo atingida.

Para incentivar a participação dos municípios e dos profissionais na campanha, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) vai pagar um bônus de R$ 5 mil por ponto estratégico de vacinação e mais R$ 2,5 mil por cada um que comprovar incremento de 10% em pelo menos uma das duas vacinas que estiverem com menor desempenho de cobertura vacinal.

