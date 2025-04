Pátio Central terá ponto de vacinação durante o sábado

Tentando atingir vários públicos, a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) firmou uma parceria com o Pátio Central Shopping para fazer um ponto de vacinação no local no próximo dia 3 de maio, sábado.

A Campanha de Vacinação está prevista para começar às 9h e encerrar às 16h, na Sala 118, 1° piso do shopping (ao lado da Ousada Feminine).

No local, serão oferecidas vacinas contra Covid-19, gripe e vacinas de rotina. Para se vacinar, basta levar a carteira de vacinação, CPF e o documento de identidade.

Mais informações: 3314-9955, 2020-2170. O Pátio Central Shopping está localizado na Rua Cândido Mariano, n 1380 – Centro de Campo Grande.

