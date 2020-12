“Perdemos mais um”, lamenta OAB sobre advogado morto por covid

A ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), emitiu nota lamentando o falecimento do Flaviano Lugo, advogado que veio a óbito em decorrência da pandemia de coronavírus.

Lugo, que morava em Campo Grande, nasceu em Ponta Porã em 22/12/1934. Estudou Direito na antiga Fucmat, atualmente Universidade Católica Dom Bosco, e foi colega de turma da Medalha Heitor Medeiros, a Advogada e Embaixadora da Paz Delasnieve Daspet.

“Nós, da turma de 1975, lamentamos profundamente a perda do ilustre amigo. Perdemos mais um colega advogado para a Covid. Nós precisamos ter responsabilidade e respeito com nossas vidas e com a do próximo. Não sabemos quando, onde e como ela chega, mas sabemos que não há disponibilidade de leitos em Campo Grande. Temos que nos cuidar”, frisou Daspet.

Aos 85 anos, Doutor Lugo deixa a esposa Ligia e a filha Márcia. Não haverá velório e o sepultamento ainda não tem horário definido.

A OAB/MS envida sinceras condolências aos familiares e amigos nesse momento de luto.

