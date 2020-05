Pesquisadores estudam transmissão do Coronavírus por relação sexual

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

Uma análise conduzida por médicos do Hospital Municipal de Shangqiu, na China, detectou o novo coronavírus no sêmen de pacientes com o coronavírus.

Os resultados do estudo foram compartilhados na quinta-feira (7) no periódico científico Jama. A descoberta contradiz um estudo publicado no fim de abril no periódico Fertility & Sterility.

A pesquisa, também baseada em testes de esperma de pacientes chineses, não encontrou indícios do novo coronavírus no sêmen de um grupo de homens que testou positivo para o Coronavírus.

Na nova análise, porém, dos 38 pacientes que tiveram o esperma testado, seis apresentaram traços de Sars-CoV-2 no fluido uma taxa de quase 16%. "Mesmo que o vírus não possa se replicar no sistema reprodutor masculino, ele pode sobreviver nesta área do corpo, possivelmente por conta da imunidade privilegiada dos testículos", escreveram os pesquisadores no estudo.

Ainda não se sabe, entretanto, se o Coronavírus é sexualmente transmissível, e por isso os especialistas recomendam a abstinência sexual ou o uso de preservativos para evitar a transmissão do novo coronavírus. "Evitar o contato com a saliva e o sangue do paciente pode não ser suficiente, uma vez que a sobrevivência do Sars-CoV-2 no sêmen de um doente em recuperação mantém a probabilidade de infectar outras pessoas", pontuaram os cientistas.

