Pessoas em filas da Caixa começaram a receber máscaras gratuitas

Após o auxílio emergencial distribuído pelo Governo Federal ficar disponível para saque, as Agência da Caixa se tornaram sinônimo de enormes filas não só no Brasil, mas em Campo Grande também. Claro que esse enorme número de pessoas gera aglomerações e vão contra as recomendações dos órgãos e pastas de saúde.

A campanha de máscaras entregue e disponibilizada pela prefeitura da capital chegou até essas filas para tentar amenizar a periculosidade desses ambientes e proporcionar uma pouco mais de segurança as pessoas que se veem obrigadas a encarar a aglomeração.

A campanha passou pelas agências da Rodoviária, Júlio de Castilho, Avenida Bandeirantes e Aero Rancho. O morador do Bairro Aero Rancho, José Nogueira, entendeu a importância do uso da máscara, “não pode sair sem máscara, para a proteção da nossa vida e de quem amamos. Sem a máscara estamos sujeitos à contaminação”.

O secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luis Eduardo Costa contou que já dá para perceber que a população atendeu ao pedido e está utilizando máscaras. “Esta é uma campanha de conscientização que a prefeitura está fazendo para as pessoas. Estamos em um momento diferente de convivência e o uso da máscara deverá ser prática por um bom tempo em Campo Grande. Temos que ter esta mudança comportamental”, frisou.

