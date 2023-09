Pirola, nova variante da Covid, é menos contagiosa que a Ômicron

Saúde Saúde e Bem-Estar tratará sobre ozonioterapia com o Dr. Francisco Campos

Saúde Covid mata dois idosos na última semana em Mato Grosso do Sul

Saúde Setembro Roxo: mês garante os direitos das pessoas com fibrose cística

Saúde Anvisa autoriza nova fase de testes com vacina brasileira contra covid

“Eu diria que a variante Pirola vai circular lentamente na população. Ela não será capaz de competir com outras cepas predominantes rapidamente”, explicou o profissional à CNN Internacional.

Durante o estudo, os pesquisadores encontraram cerca de 30 mutações na proteína Spike dessa nova cepa. Essa parte do vírus é a atacada por vacinas, o que pode levar a uma redução na capacidade do corpo em identificar essa variante em um primeiro momento.

Apesar de ser uma linhagem do vírus “radicalmente diferente” da Ômicron, variante mais próxima da Pirola, ela aparenta ter 60% menos capacidade de infecção quando comparada com seu “parente”.

Um estudo realizado por cientistas da universidade de Pequim, na China, descobriu que a variante BA.2.86 do vírus da Covid, nomeado de Pirola, não é tão perigosa quanto se acreditava inicialmente.