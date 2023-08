Saúde e Bem-Estar tratará sobre ozonioterapia com o Dr. Francisco Campos

Tratamento alternativo, a ozonioterapia será tema do bate-papo, com a presença do Dr. Francisco Campos, na edição desta sexta-feira (25), no Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes.



Francisco é doutor em Clínicas Odontológicas e especialista em ozonioterapia, técnica usada para estimular a oxigenação dos tecidos, fortalecer o sistema imunológico ou eliminar microrganismos.



Professor de cursos sobre a introdução da terapia e da técnica, Francisco irá falar sobre a regulamentação da ozonioterapia e dos benefícios na área da saúde, principalmente na odontologia.



A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

