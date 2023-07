Saúde e Bem-Estar: Diretores abordam benefício de cooperativa para médicos e dentistas

Para falar sobre a Unicred Eleva em Campo Grande e como a cooperativa tem sido relevante para profissionais da área da saúde na região, o gerente da agência, Phillipe Diorio de Almeida e o CEO da Next Equipamentos Odontomédicos, Wesley Alves, são os convidados do Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta semana.

A Unicred oferece soluções financeiras personalizadas e adequadas a cada necessidade, sendo parceira estratégica para os profissionais do segmento odontológico em Campo Grande, eles ajudam a investir em equipamentos e tecnologias de ponta, auxiliando no crescimento e na modernização dos consultórios odontológicos.

A entrevista estará disponível a partir das 18h nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

