Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tratamentos e indicações para transplante de fígado

Nesta sexta-feira (30), o programa Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, recebe o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Gustavo Rapassi, especialista em Transplante de Fígado e Cirurgia de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares.

A entrevista terá como tema os tratamentos das doenças hepáticas, as indicações para cirurgia e em quais casos há necessidade de transplante de fígado.

Especialista na área, o médico vai detalhar as técnicas cirúrgicas utilizadas, explicar os critérios para indicação do transplante e falar sobre o acompanhamento dos pacientes antes e depois do procedimento.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

