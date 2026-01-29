Menu
Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tratamentos e indicações para transplante de fígado

A entrevista com o Dr. Gustavo Rapassi estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira (30)

29 janeiro 2026 - 13h13Sarah Chaves
Dr. Gustavo RapassiDr. Gustavo Rapassi   (Redes sociais )

Nesta sexta-feira (30), o programa Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, recebe o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Gustavo Rapassi, especialista em Transplante de Fígado e Cirurgia de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares.

A entrevista terá como tema os tratamentos das doenças hepáticas, as indicações para cirurgia e em quais casos há necessidade de transplante de fígado.

Especialista na área, o médico vai detalhar as técnicas cirúrgicas utilizadas, explicar os critérios para indicação do transplante e falar sobre o acompanhamento dos pacientes antes e depois do procedimento.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

