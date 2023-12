Plantão de vacinação acontece em três unidades e dois shoppings neste sábado

Neste sábado (16) a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), abre três unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USF) e realiza itinerante nos shoppings Pátio Central e Bosque dos Ipês para vacinação. Todas as vacinas do calendário estarão sendo ofertadas, incluindo as da gripe e da COVID-19, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG.

Conforme o cronograma da Sesau, o atendimento estará acontecendo das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, nas UBSs 26 de Agosto e Dona Neta e na USF Moreninhas. No Pátio Central Shopping, a vacinação ocorrerá das 09h às 16h e no Bosque dos Ipês, das 10h às 17h.

Para receber a vacina, basta comparecer com a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

Domingo



No domingo (17), o ponto itinerante do Bosque dos Ipês estará funcionando, das 10h às 17h. Os demais locais não estarão abertos.

A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para a prevenção de doenças infecciosas, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade, além de promover a proteção coletiva por meio da imunização em massa. No contexto da pandemia de COVID-19, a vacinação se torna ainda mais crucial, sendo a principal ferramenta para o controle da disseminação do vírus e a redução do impacto da doença na população.

Durante a semana, a vacinação continua disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do município.

